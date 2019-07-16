Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi böyle veda etti!

Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi böyle veda etti!

Fox'un en iddialı dizilerinden biri olan Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin instagram paylaşımı olay oldu. Veda mesajı yayınlanan Özpirinçci, Kadın dizisi hayranlarını korkuttu.

Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi böyle veda etti! - Sayfa 1

 En uzun soluklu dizilerinden biri olan Kadın Fox ekranlarının en çok izlenen başarılı yapımlarından biri. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile yayınlandığı her hafta seyirciden tam not alıyor. 3. yeni sezon için gün sayan dizinin Bahar'ı Özge Pirinçci'nin instagram'daki veda paylaşımı olay oldu, dizinin sıkı takipçilerini kızdırdı. 

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Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi böyle veda etti! - Sayfa 2

Doğal güzelliğinin, semaptik tavırlarının yanı sıra başarılı oyunculuğu ile de sevilen Özge Özpirinçci özellikle son dönemlerin parlayan yıldızı oldu. Kadın dizisi ile hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu şu günlerde hem tatil yapıyor hem de yeni filmi Biz Böyleyiz'i çekiyor. 

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Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi böyle veda etti! - Sayfa 3

Caner Özyurtlu’nun yönetmenliğini yaptığı Biz Böyleyiz filminde oynayan Özpirinçci’ye Berrak Tüzünataç, Boran Kuzum, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Meriş Aral gibi isimler de eşlik ediyor.

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Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi böyle veda etti! - Sayfa 4

Biz Böyleyiz filmde herkesin büyük merakla beklediği filmde Efsun isimli bir karakteri oynayan Özge Özpirinçci, çekimler bittikten sonra instagram sayfasından karakterine Hoşçakal Efsun... Paydos  diyerek veda etti. 

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