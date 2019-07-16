Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçi Hoşçakal dedi böyle veda etti!

En uzun soluklu dizilerinden biri olan Kadın Fox ekranlarının en çok izlenen başarılı yapımlarından biri. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile yayınlandığı her hafta seyirciden tam not alıyor. 3. yeni sezon için gün sayan dizinin Bahar'ı Özge Pirinçci'nin instagram'daki veda paylaşımı olay oldu, dizinin sıkı takipçilerini kızdırdı.