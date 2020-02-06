Kadın'ın Arif'i Feyyaz Duman hız kesmiyor yeni dizisi Baraj için hazırlanıyor
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın'ın final yapmasının ardından Feyyaz Duman, yeni dizisi için hazırlıklara başladı.
FOX TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kadın dizisi, geçtiğimiz salı akşamı yayımlanan son bölümüyle ekran macerasına son noktasını koydu. Kadın dizisinin final yapmasının ardından dizide Arif karakterine hayat veren Feyyaz Duman, yeni dizisi için hazırlıklara başladı.
Kadın'da sergilediği performans ile herkesin beğenisini kazanan Feyyaz Duman, hız kesmeden yeni dizisi için harekete geçti. Duman, kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Tuna Orhan ve Sait Genay gibi isimlerin yer alacağı Baraj dizisi üzerine çalışıyor.
Dizide Nazım adlı bir ustayı canlandıracak olan oyuncu bu nedenle inşaatlara gidip gözlem yaptı ve bağlama derslerine başladı.
Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın 1977 yılında oynadığı Baraj filminin dizi versiyonu olan proje için kolları sıvayan başarılı oyuncunun performansı şimdiden merak uyandırmaya başladı.