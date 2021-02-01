Kadını zorla araca bindirmişti! Başakşehir'deki işin aslı ortaya çıktı
BAŞAKŞEHİR'de dün güpegündüz bir kadın zorla bindirilmek istenen araçtan vatandaşların müdahalesi ile kurtulmuştu. Tepki üzerine kadını bırakan ve olay yerinden geldiği otomobil ile uzaklaşan kişinin kadının ayrılmak istediği eşi olduğu ortaya çıktı.
Başakşehir'de boşanmak isteyen karısını zorla otomobile bindirmek isteyen kocaya yoldan geçen sürücülerin müdahale etmesiyle araca zorla bindirilen kadın araçtan inerken, şahıs ise aracıyla olay yerinden uzaklaşmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Başakşehir Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde ikamet ettiği belirlenen M.B. isimli mağdur kadınla görüşülerek, kadının eşinden boşanmak istediği öğrenildi.
Olayla ilgili 31 Ocak’ta yakalanan ve hakkında “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan adli işlem yapılan M.B. isimli şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.