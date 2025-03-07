'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı
Diyarbakır'da kanseri yendikten sonra küçük bir atölyede mobilya üretimine başlayan 3 çocuk annesi Türkan Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada 100 kişiyi istihdam ediyor. Gürler, "Bu işe başladığım zaman 'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır.' dediler. Yaklaşık 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Büyümeye devam ediyoruz" dedi.
Kentte yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Türkan Gürler, 2013 yılında kansere yakalandı. 14 yıl sürdürdüğü sınıf öğretmenliği mesleğinden sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmek zorunda kalan Gürler, 3 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenmeyi başardı.
Yeni bir iş kurarak, insanlara da yol açmak isteyen Gürler, 2018'de 1500 metrekare alanda kurduğu mobilya atölyesinde kapı üretimine başladı.
Zamanla işini büyüten Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurdu.
İhraç edilen ülkeler
Fabrikada 50'si kadın 100 kişiye istihdam sağlayan Gürler, üretilen kapı, vestiyer, mutfak ve giyinme dolabı gibi ürünleri İngiltere, Gürcistan, Almanya, Romanya, Irak ve Rusya'ya ihraç ediyor.