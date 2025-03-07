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'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

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'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

Diyarbakır'da kanseri yendikten sonra küçük bir atölyede mobilya üretimine başlayan 3 çocuk annesi Türkan Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu fabrikada 100 kişiyi istihdam ediyor. Gürler, "Bu işe başladığım zaman 'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır.' dediler. Yaklaşık 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Büyümeye devam ediyoruz" dedi.

'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

Kentte yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Türkan Gürler, 2013 yılında kansere yakalandı. 14 yıl sürdürdüğü sınıf öğretmenliği mesleğinden sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmek zorunda kalan Gürler, 3 yıl süren tedavinin ardından kanseri yenmeyi başardı.

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'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

Yeni bir iş kurarak, insanlara da yol açmak isteyen Gürler, 2018'de 1500 metrekare alanda kurduğu mobilya atölyesinde kapı üretimine başladı.

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'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

Zamanla işini büyüten Gürler, Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurdu.

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'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

İhraç edilen ülkeler

Fabrikada 50'si kadın 100 kişiye istihdam sağlayan Gürler, üretilen kapı, vestiyer, mutfak ve giyinme dolabı gibi ürünleri İngiltere, Gürcistan, Almanya, Romanya, Irak ve Rusya'ya ihraç ediyor.

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