'Kadındır, yapamaz, üç ay sonra iş yerini kapatır' dediler kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağladı

İhraç edilen ülkeler

Fabrikada 50'si kadın 100 kişiye istihdam sağlayan Gürler, üretilen kapı, vestiyer, mutfak ve giyinme dolabı gibi ürünleri İngiltere, Gürcistan, Almanya, Romanya, Irak ve Rusya'ya ihraç ediyor.