Kadın'daki paspal Ceyda kırmızı bikini giydi Gökçe Eyüpoğlu pozları yaktı!

Fox TV'nin en çok ses getiren ve izlenen dizilerinden biri olan Kadın 2. sezonu unutulmaz bir final ile bitirdi. 3. sezon için çekimlere sayılı günler kala dizinin paspal Ceyda'sı Gökçe Eyüpoğlu kırmızı bikinisi ile poz verdi, paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.