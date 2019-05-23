Kadın'da saç baş yolduran sahne! Bahar sen ne yaptın böyle

Bu diyaloğu ve fotoğrafları daha öncede Şirin'den duyan Bahar dayanamıyor ve 'ne fotoğrafları bunlar bende görmek istiyorum artık' diyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Şirin ise Pırıl'a imada bulunarak fotoğrafları göstermesini istiyor.