Kadın'da saç baş yolduran sahne! Bahar sen ne yaptın böyle
Fox ekranlarının en çok izlenen başarılı dizilerinden olan Kadın son bölümü ile ekrana geldi. Sezon finaline sadece birkaç hafta kala Bahar, kardeşi Şirin ile kocası Sarp'ın sevişme görüntülerini gördü, olanlar oldu.
Soluksuz bir bölümle pazartesi akşamı Fox ekranlarında yayınlanan başarılı dizi Kadın'da yer yerinden oynadı. 63. son bölüm sosyal medyayı salladı. Kardeşi Şirin ile kocası Sarp'ın seks fotoğraflarını Bahar aylar sonra öğrendi, dizide kıyamet koptu.
Dokunaklı senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla her hafta soluksuz izlenen Kadın, sadece birkaç bölüm sonra sezon finali yapacak. Sezon finali öncesi ekran başındakilere büyük bir deprem yaşatan dizide Bahar, aylar sonra tüm gerçeği öğrendi.
Doruk'un sünnet düğününün olacağı gün polis tarafından karakola götürülen Sarp'ın evde olmamasını fırsat bilen dizinin kötü kadını Şirin, yine yapacağını yapıyor ve Pırıl'ın telefonunda seks fotoğraflarını istiyor.
Bu diyaloğu ve fotoğrafları daha öncede Şirin'den duyan Bahar dayanamıyor ve 'ne fotoğrafları bunlar bende görmek istiyorum artık' diyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Şirin ise Pırıl'a imada bulunarak fotoğrafları göstermesini istiyor.