'Kadın Yunusları' gören fotoğraf çektiriyor! Herkes o soruyu soruyor: Hiçbir zaman bitmiyor

Motosiklet sürüşü için yeterli fiziksel özelliklere sahip olması ve sağlık olarak da herhangi bir engelinin bulunmaması gerekiyor. Tüm bu özellikleri taşıyan Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Akademisi mezunları, düzenlenen mülakatları başarılı bir şekilde geçtikten sonra 4 aylık bir eğitimden geçerek yunus polis olabiliyor.