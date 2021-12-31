'Kadın Yunusları' gören fotoğraf çektiriyor! Herkes o soruyu soruyor: Hiçbir zaman bitmiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli kadın polisler, Başkent’in huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görevinin başında.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan kadın polisler, Başkent’in huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur, demeden görevini sürdürüyor.
Öte yandan, yunus polis olmak isteyen bir kişinin, 28 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Erkeklerde 1.75, kadınlarda ise, 1.70 boy şartı bulunuyor.
Motosiklet sürüşü için yeterli fiziksel özelliklere sahip olması ve sağlık olarak da herhangi bir engelinin bulunmaması gerekiyor. Tüm bu özellikleri taşıyan Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Akademisi mezunları, düzenlenen mülakatları başarılı bir şekilde geçtikten sonra 4 aylık bir eğitimden geçerek yunus polis olabiliyor.
Yunus polis olmak için aranan şartları karşılayan kişilerin 4 aylık bir eğitim sürecinden geçtiğini belirten yunus polis Canan Göl, “Vatandaşlar tarafından ‘yunuslar’ olarak da bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görev yapıyorum." dedi.