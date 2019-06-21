Kadın ve insan haklarını ele alacak Angelina Jolie Time dergisine editör oldu!
Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, Time dergisine editör oldu. Jolie, dergide insan hakları üzerine yazılar yazacak.
11 Yıldır UNHCR'ın iyilik elçiliğini üstlenen Angeline Jolie, dünyanın dört bir yanındaki mültecilerle yürüttüğü çalışmalardan edindiği tecrübeyle, bu konularda hem fikir hem de bilgi sahibi. Jolie, artık Time dergisinde yazacak. Genel yayın yönetmeni Edward Felsenthal'ın onayıyla Time dergisinin katkı sağlayan editörler listesinde yer almaya hazırlanan Angelina Jolie, insan hakları ve kadın hakları gibi konularda çalışmalara imza atacak.
İlk yazılarından biri dün yayınlanan Jolie, dergide insan hakları ve kadın hakları gibi konulara parmak basacak. Bu iş birliğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz nisan ayında Time dergisi için kaleme aldığı yazıyla veren Hollywood yıldızı, yazısında Afganistan'da sağlanan barışta kadınların oynadığı önemli rolden bahsetmişti.
Jolie, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'ne özel olarak Time dergisinde mülteci kriziyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olan 44 yaşındaki oyuncu şu satılara yer verdi:Neden içinde bulunduğumuz zaman diliminde mülteci sözcüğü negatif bir çağrışımda bulunuyor?"
"Neden siyasiler sınırları kapatma ve muhacirler arasındaki ayrım, bulanıklaştı ve politikleştirildi. Mülteciler, şiddet, savaş ya da zulüm nedeniyle ülkelerinden kaçmaları için zorlandı."