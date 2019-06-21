Kadın ve insan haklarını ele alacak Angelina Jolie Time dergisine editör oldu!

11 Yıldır UNHCR'ın iyilik elçiliğini üstlenen Angeline Jolie, dünyanın dört bir yanındaki mültecilerle yürüttüğü çalışmalardan edindiği tecrübeyle, bu konularda hem fikir hem de bilgi sahibi. Jolie, artık Time dergisinde yazacak. Genel yayın yönetmeni Edward Felsenthal'ın onayıyla Time dergisinin katkı sağlayan editörler listesinde yer almaya hazırlanan Angelina Jolie, insan hakları ve kadın hakları gibi konularda çalışmalara imza atacak.