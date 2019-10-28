Kadın ve erkek danışmanıyla cinsel ilişkisi çıktı! ABD'yi sarsan çıplak vekil istifa etti
ABD gündemini çıplak fotoğrafları ve biri kadın iki çalışanıyla yaşadığı cinsel ilişkiyle sarsan vekil Katie Hill istifa etti.
Geçen hafta içerisinde ABD siyasetine bomba gibi düşen bir olay yaşanmış ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Vekili Katie Hill'in çıplak fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bu ifşanın ardından Hill'in yanında çalışan iki danışmanıyla da cinsel ilişki yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kasıklarına Nazi döneminden kalma dövme yaptıran Hill bugün baskılara boyun eğerek istifa etti.
Geçen hafta içerisinde uyuşturucu kullanırken çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıkan Katie Hill'in biri kadın biri erkek iki danışmanıyla da cinsel ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Özellikle sık sık ırkçılık karşıtı açıklamalarda bulunan Hill’in Nazi döneminden kalma bir deseni kasıklarına yaptırması gündem olurken ABD’de birçok siyasetçi Hill’e istifa çağrısında bulunmuştu. Bir kadın ve bir erkek danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan Hill bir süredir devam eden sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.
Katie Hill (ortadaki) danışmanı Desjardins ile eşcinsel ilişki yaşıyordu. (sağdaki gözlüklü) Fotoğrafta solda yer alan finans direktörü Graham Kelly ile cinsel ilişkisi ortaya çıktı.