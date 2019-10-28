Kadın ve erkek danışmanıyla cinsel ilişkisi çıktı! ABD'yi sarsan çıplak vekil istifa etti

Geçen hafta içerisinde ABD siyasetine bomba gibi düşen bir olay yaşanmış ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Vekili Katie Hill'in çıplak fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bu ifşanın ardından Hill'in yanında çalışan iki danışmanıyla da cinsel ilişki yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kasıklarına Nazi döneminden kalma dövme yaptıran Hill bugün baskılara boyun eğerek istifa etti.