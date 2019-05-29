Kadın sezon finalinde bomba patladı! Başrol oyuncusu veda mı etti?

Peki unutulmaz bir sezon finali ile ara veren dizide dün akşam neler oldu?

Şirin ile Sarp'ın müstehcen pozlarını gören Bahar, kocası Sarp'a resti çekti ve senden nefret ediyorum diyerek kendinden uzaklaştırdı. Tüm yaşananların faturasını Arif'e kesen Sarp'ın kini ise ikiye katlandı.