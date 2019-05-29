Kadın sezon finalinde bomba patladı! Başrol oyuncusu veda mı etti?
Fox ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın, unutulmaz bir sezon finali ile ekran macerasın ara verdi. 64. son bölümü ile final yapan Kadın'ın yeni sezonu ekim ayının ortalarında başlayacak.
Fox ekranlarında 3 sezondur ekrana gelen başarılı dizi Kadın, unutulmaz bir sezon finali ile ekran macerasına ara verdi. 64. son bölümü ile dün akşam izleyiciyi nefessiz bırakan dizinin yeni bölümleri ekim ayının ortalarında başlayacak.
Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile seyirciden tam not alan dizi Kadın son bölümde nefesler tutuldu. Sarp ile arası iyice gerilen Bahar'ın başına gelenler şok etkisi yarattı.
Peki unutulmaz bir sezon finali ile ara veren dizide dün akşam neler oldu?
Şirin ile Sarp'ın müstehcen pozlarını gören Bahar, kocası Sarp'a resti çekti ve senden nefret ediyorum diyerek kendinden uzaklaştırdı. Tüm yaşananların faturasını Arif'e kesen Sarp'ın kini ise ikiye katlandı.
Ama dizinin en unutulmaz anları final sahnesinde yaşandı. Bölümün final sahnesinde, kendisini iyi hissetmeyen Bahar, annesi ile hastaneye giderken yolda bayıldı. Çocukları okuldan almaya giden Sarp, onun yere düştüğünü görünce hemen kucaklayıp Arif’in aracına bindirdi.