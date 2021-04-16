Kadın sevgili itirafı geldi olay olan görüntüler için Senem Kuyucuoğlu bakın ne dedi
Geçtiğimiz haftalarda kadın sevgilisiyle görüntüsü ortaya çıkan eski model Senem Kuyucuoğlu, basın mensuplarına her şeyi anlattı.
Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanan Katarsis programına konuk olan Senem Kuyucuoğlu açıklamalarıyla büyük ses getirmişti. Kuyucuoğlu, program sonrasında kadın sevgilisiyle paylaştığı pozuyla büyük ses getirmişti.
2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Kuyucuoğlu, geçtiğimiz günlerde bir kadınla öpüştüğü görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla ilgili konuştu.
Kuyucuoğlu, kadın sevgilisi ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir zamanların ünlü modeli yeni işini de açıkladı.