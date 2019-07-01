Kadın kıyafeti giyerek işyeri soymaya kalktı! Bekçiler yakaladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kadın kıyafeti giyerek işyeri soymaya kalktı! Bekçiler yakaladı

Kadın kıyafetleri giyerek Maltepe'de bir iş yerini soymaya çalışan 50 yaşındaki Gani G., mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bir gün önce de aynı işyerinin deposunun bulunduğu yerde yine kadın kıyafetleri giymiş kişilerle birlikte hırsızlık yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kadın kıyafeti giyerek işyeri soymaya kalktı! Bekçiler yakaladı - Sayfa 1

Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan iş yerine 29 Haziran gecesi 01.45 sıralarında kadın kıyafetleri giyinmiş birinin girdiğini gören vatandaşlar polis ekiplerine hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri verilen eşkale uyan bir kişiyi fark ederek durdurmak istedi.

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Kadın kıyafeti giyerek işyeri soymaya kalktı! Bekçiler yakaladı - Sayfa 2

Bu sırada şüpheli elinde bulunan çantayı atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 50 yaşındaki şüpheli Gani G. yakalanarak gözaltına alındı.

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Kadın kıyafeti giyerek işyeri soymaya kalktı! Bekçiler yakaladı - Sayfa 3

Gani G.’nin etek ve kadın bluzu giyinerek başına başörtüsü taktığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Gani G. polis merkezine götürüldü. 

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Kadın kıyafeti giyerek işyeri soymaya kalktı! Bekçiler yakaladı - Sayfa 4

Ekipler, yaptığı geniş çaplı incelemede Gani G.’nin 28 Haziran’da aynı işyerinin deposundan hırsızlık yapmak için kadın kıyafeti giyen 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini, işyerinin güvenlik kamerasına zarar verdiklerini belirledi.

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