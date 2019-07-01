Kadın kıyafeti giyerek işyeri soymaya kalktı! Bekçiler yakaladı

Altayçeşme Mahallesi’nde bulunan iş yerine 29 Haziran gecesi 01.45 sıralarında kadın kıyafetleri giyinmiş birinin girdiğini gören vatandaşlar polis ekiplerine hırsızlık ihbarında bulundu. Olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri verilen eşkale uyan bir kişiyi fark ederek durdurmak istedi.