Kadın hırsız çaldığı ürünleri kaşla göz arasında iç çamaşırına sakladı! İşte o anlar
RUSYA'nın Krasnodar kentindeki bir markette hırsızlık yapan kadın güvenlik kameralarına yakalandı.
Akıllara durgunluk veren olay Rusya'da yaşandı. Markete gelen kadın raf ve derin dondurucuların yanından geçerken ürünlere göz attı.
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Etrafa bakıp kimsenin olmadığını görünce ürünleri alıp iç çamaşırının içine koydu.
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Bir müşteri, yanından geçince kadın tekrar elbiselerini indirip hiçbir şey olmamış gibi ürünlere bakmaya devam etti.
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Genç kadın, müşteri uzaklaşınca gözüne kestirdiği ürünleri tekrar iç çamaşırına koymaya devam etti.
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