Kadın girişimci 'yapamazsın' diyenlere inat kurdu şimdi en başarılı üye oldu

Beni tanımadan yargılamaya başladılar: Uyar, "Beni tanımadan yargılamaya başladılar. Yılmadım çalışmaya devam ettim. Sektörde yeni olduğum için ahırda yerli ve ithal büyükbaş bulunduruyorum. Hayvanları sabah, akşam ve ara öğünlerle besliyorum. Beslenmeleriyle özel ilgileniyorum. Hayvanlarla bir arada olmak çok keyifli, zevk alarak yapıyorum. Kadın isterse neler yapabileceğini göstermiş olmanın da ayrı heyecanını yaşıyorum. Belki hayvanları sevmeseydim bu işe başladığım ilk sene vazgeçebilirdim. Bu işi çok sevdim."