Kadın girişimci devletten aldığı destekle bu işe başladı çifte kazanç! Yüzbinler görmek için akın etti
KIRIKKALE'de Zübeyde Bozkurt isimli kadın girişimci emekli olduktan sonra köye dönerek yepyeni bir hayatın kapısını araladı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Zübeyde Bozkurt ve eşi Mehmet Bozkurt, 3 yıl önce emekli olduktan sonra köye yerleşti.
Çifte kazanç: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden aldığı fide desteği sayesinde lavanta tarlası kuran 63 yaşındaki Bozkurt ailesi, hem lavanta satışından hem de fotoğraf çekinmek isteyen ziyaretçilerden ekonomik kazanç elde ediyor.
Sezon boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlası, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor.
13 dönümlük arazide yetiştirilen ve çiçeklenme evresi tamamlanan lavantalar hasat edilmeye başladı. Hasat programına katılan Vali Mehmet Makas, Zübeyde Bozkurt ile birlikte lavanta biçimi yaptı.