Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...
İngiliz futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalinde oynanan Almanya - İngiltere maçının uzatma dakikalarında gol atınca kendinden geçip formasını çıkardı.
EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası final maçının son anları nefes kesti. İngiltere ile Almanya arasında oynanan maçta 90 dakika 1-1 bitti ve mücadele uzatmalara gitti. Dakikalar 110'u gösterdiğinde İngiliz futbolcu Chloe Kelly sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Golün sevinciyle formasını çıkaran Kelly, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte yaşananlar...
İngiltere'de düzenlenen EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu.
İngiliz kadın futbol milli takımı ile Almanların karşı karşıya geldiği maçta normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Uzatmalara geçilen maçın ikinci devresi oynanırken İngiltere milli takımında sahneye çıkan Chloe Kelly, takımını 2-1 öne geçiren golü attı.