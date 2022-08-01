BIST 2.640
DOLAR 17,95
EURO 18,43
ALTIN 1.019,63

Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...

Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...

İngiliz futbolcu Chloe Kelly, EURO 2022 kadınlar finalinde oynanan Almanya - İngiltere maçının uzatma dakikalarında gol atınca kendinden geçip formasını çıkardı.

Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...

EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası final maçının son anları nefes kesti. İngiltere ile Almanya arasında oynanan maçta 90 dakika 1-1 bitti ve mücadele uzatmalara gitti. Dakikalar 110'u gösterdiğinde İngiliz futbolcu Chloe Kelly sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Golün sevinciyle formasını çıkaran Kelly, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte yaşananlar...

16
Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...

İngiltere'de düzenlenen EURO 2022 Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. 

26
Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...

İngiliz kadın futbol milli takımı ile Almanların karşı karşıya geldiği maçta normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 

36
Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...

Uzatmalara geçilen maçın ikinci devresi oynanırken İngiltere milli takımında sahneye çıkan Chloe Kelly, takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

46