Kadın esnaflardan para ödemeyen müşteriye meydan dayağı

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Deliklitaş Mahallesi Asarcıklı Caddesi’nde hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kadın ile esnaf arasında kavga çıktı. İddiaya göre, bahsi geçen kadın bir işletmeden yüklü miktarda alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmadan kaçmaya çalıştı.