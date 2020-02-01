Kadın dizisinin yıldızı Seray Kaya özüne döndü! Eski halinden eser kalmadı
Kadın dizisinde Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya, dizinin final çekimlerinin bitmesinin ardından özüne döndü.
4 Şubat Salı günü final yapacak olan 'Kadın' dizisinde çekimler tamamlandı. Seray Kaya da dizi ile ilişkisi kesildikten sonra kıvırcık saçlarından vazgeçtiğini Instagram hesabından duyurdu.
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Seray Kaya, 3 sezondur yer aldığı Kadın dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettirdi.
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Güzel oyuncu, dizide canlandırdığı karakter için kıvırcık kullandığı saçlarından eski haline geri dönüş yaptı.
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Kaya, eski saçlarına geri dönüş yaptığını sosyal medya hesabında paylaştığı bu fotoğrafa eklediği "Öze dönüldü" notuyla duyurdu.
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