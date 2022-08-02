Kadın dizisinin yıldızı Özge Özpirinçci müjdeli haberi verdi! Ekranlara geri dönüyor
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özge Özpirinçci hayranlarına sevindiren haberi verdi. Başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü haline gelen ünlü oyuncunun, oynadığı dijital dizilerden sonra tekrardan ekranlara dönüş yapacağı öğrenildi.
Uzun süredir dijital dizilerde rol alan, son olarak 2019'da Mucize Doktor dizisi ile ekranlarda gördüğümüz oyuncu Özge Özpirinçci kasım ayında ilk çocuğunu kucağına almıştı. Taze anne olan ünlü oyuncunun kısa süre içerisinde tekrardan ekranlara döneceği öğrenildi.
Kasım ayında kızı Mercan'ı kucağına alan taze anne Özge Özpirinçci'nin televizyon ekranlarına dönüş yapacağı proje belli oldu.
Özellikle "Kadın" dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ve Netflix'te Yakamoz s-245'te rol alan Özge Özpirinçci yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İddialara göre Özge Özpirinçci Ay Yapım'ın Show Tv için çekeceği "Aile" dizisiyle görüşüyor. Henüz yönetmeni netleşmeyen diziyi Hakan Bonomo yazıyor.