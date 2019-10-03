Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya'nın yatak pozu ortalığı yıktı

Seray Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozu olay olmuştu. Seray Kaya’nın son paylaşımlarında ise saçlarını yeniden kıvırcık yaptığı görüldü. Şirin haline geri dönen ünlü oyuncu hayranlarından çok sayıda beğeni almıştı. Kırmızı cesur elbisesi ile sosyal medyada ‘Yaktın buraları’ yorumları alan ünlü oyuncu yine kendisinden konuşturmayı başarmıştı.