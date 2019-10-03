Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya'nın yatak pozu ortalığı yıktı
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'da Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozu olay oldu.
Kadın dizisinin 1 Ekim Salı akşamı izleyicilerle 3. sezonunda buluştu. Dizide Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya yine ekran başındaki izleyicileri deli etti. Seray Kaya, yine müthiş bir performans gösterdi.
Kaya oyunculuk başarısının yanı sıra sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden. Kaya, son alarak Instagram hesabından yatak pozu paylaştı. Yüzünü göstermeyen, göbeği açık pozuyla ve köpeğiyle huzurunu sergiliyordu.
Seray Kaya’nın hayranları köpeği Jack’in zayıflayıp zayıflamadığını merak etti. Huzur dolu bu paylaşıma binlerce beğeni geldi. Kaya fotoğrafın altına "İyi ki varsın evlat" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
Seray Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozu olay olmuştu. Seray Kaya’nın son paylaşımlarında ise saçlarını yeniden kıvırcık yaptığı görüldü. Şirin haline geri dönen ünlü oyuncu hayranlarından çok sayıda beğeni almıştı. Kırmızı cesur elbisesi ile sosyal medyada ‘Yaktın buraları’ yorumları alan ünlü oyuncu yine kendisinden konuşturmayı başarmıştı.