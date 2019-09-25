Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya'nın cesur pozu olay oldu! Ortalığı yıktı geçti
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'da Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozu olay oldu.
Kadın dizisinin 1 Ekim Salı akşamı izleyicilerle 3. sezonunda buluşacağı kesinleşti. Dizide Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya yine ekran başındaki izleyicileri deli edecek.
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Şirin’i müthiş canlandıran ve bu sayede de ününe ün katan Seray Kaya, yaz aylarında ise instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Şirin karakterini adeta hafızalardan silmişti.
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Seray Kaya’nın son paylaşımlarında ise saçlarını yeniden kıvırcık yaptığı görüldü.
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Şirin haline geri dönen ünlü oyuncu hayranlarından çok sayıda beğeni aldı. Kırmızı cesur elbisesi ile sosyal medyada ‘Yaktın buraları’ yorumları alan ünlü oyuncu yine kendisinden konuşturmayı başardı.
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