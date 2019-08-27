Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya sevgilisiyle yakalanınca bakın ne yaptı
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'da Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya, yeni sevgilisi ile görüntülenince ne yapacağını şaşırdı.
FOX Tv'nin yayımlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Kadın'da Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya, dizinin sezon arasında olmasını fırsat bilerek önce yurt dışında ardından Türkiye'de denizin ve güneşin keyfini çıkarırken İstanbul'a dönüş yaptı ve döner dönmez yeni sevgilisi ile yakalanınca panik oldu.
Bir yıl önce basketbolcu sevgilisi Birkan Batuk'tan ayrılan genç oyuncu, ev konsepti ürünleri satan bir mağazada alışveriş yaptı. Yeni sevgilisi ile beraber mobilya siparişi verdiği düşünülen Seray Kaya, mağaza çıkışı yeni sevgilisi ile el ele görüntülendi.
Mağaza çıkışı el ele görüntülenen yeni sevgililer Milliyet'in haberine göre, objektifleri görünce paniklediler ve ne yapacaklarını bilemediler.
Başarılı oyuncu Seray Kaya, kameraların objektifinden kaçmak için gizemli yeni sevgilisinin elini bırakarak farklı bir yöne gitmeye başladı.