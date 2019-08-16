Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya bikinisiyle tekne kullandı! 'Seksi kaptan'
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın dizisinin yıldız oyuncusu Seray Kaya, tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yayımlandığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya, dizinin sezon arasına girmesini fırsat bildi. Yurtdışı gezisinin ardından denizin güneşin keyfini çıkaran başarılı oyuncu, tatil fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Fox TV'de ekrana gelen 'Kadın' dizisinde 'Şirin' karakterine hayat veren Seray Kaya yaz tatilinde sezonun yorgunluğunu atıyor. Bol bol paylaşım yapan güzel oyuncunun tatil pozları büyük beğeni topluyor.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 511 bin takipçisi olan Seray Kaya'nın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum almasının yanı sıra güzel oyuncunun tatil için yaptığı yer seçimleri de çok beğeniliyor.
Takipçileri Kaya’nın tatil yaptığı yeri çok beğendiklerini belirttirken ve şanslı olduğuna vurgu yapıyor.