Kadın dizisinin kadrosuna usta isim dahil oldu! Sürpriz transferi Özge Özpirinçci duyurdu
FOX Tv'nin başarılı yapımı Kadın dizisi yeni sezona sürpriz bir transferle geri dönüyor. Özge Özpirinçci büyük bir heyecanla duyurdu.
FOX Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın, yeni sezona bomba bir transferle geri dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Kadın dizisinin zengin kadrosuna usta bir isim daha katılıyor.
Kadın'ın başarılı başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, usta oyuncu Hümeyra'nın da kadroya katılmasını sosyal medya hesabı Instagram'dan "Bu haberin benim için anlamını ne ben anlatabilirim ne kimse anlayabilir... Hoşgeldin Hümeyra'' notuyla paylaştı.
11 Sene önce sevilerek izlenen Melekler Korusun dizisinde beraber rol alan Hümeyra ve Özge Özpirinçci seneler sonra yeniden Kadın dizisinde buluşacak. Özpirinçci, ''Rüya gibi bir şey bu... Seninle bir kez daha aynı seti paylaşmak paha biçilemez!'' diyerek heyecanını dile getirdi.
Usta oyuncu Hümeyra'nın ise dizide hangi karaktere hayat verceği şimdilik merak konusu.