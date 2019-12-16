Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci yeni rolünde bambaşka biri oldu
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Kadın'da Bahar karakterine hata veren Özge Özpirinçci, Biz Böyleyiz filmindeki Efsun karakteri hakkında bakın neler söyledi.
3 sezondur FOX TV ekranlarında yayımlanan Kadın dizisindeki performansıyla herkesi büyüleyen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile beraber rol aldığı 'Biz Böyleyiz' filmindeki karakteri 'Efsun'u anlattı.
Televizyon ekranlarında oyunculuğuyla adından söz ettiren Özpirinçci, beyazperde de fırtınalar estireceği 'Efsun'u şu sözleriyle anlattı:
"Efsun, bu arkadaş grubunda aklı en başında kişi. Etrafındaki muhteşem enerjiye rağmen o sakin ve cool kalmayı biliyor. Toplumun şekillendirdiği biçimde değil kendi istediği gibi yaşıyor.''
'' Uzun yıllar görüşülmemesine rağmen tekrar bir araya gelindiğinde hiç ara verilmemiş gibi devam eden bir arkadaşlık ilişkisi var. Efsun, çevresini olduğu gibi kabul ediyor, değiştirmeye çalışmıyor."
Yapımını AVŞAR FİLM’in üstlendiği, Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi, Meriç Aral ve Boran Kuzum’un başrollerinde yer aldığı merakla beklenen “Biz Böyleyiz” filmi 10 Ocak’ta vizyona girecek.