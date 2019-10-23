Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk'a rol arkadaşı Özge Özpirinçci'den veda
Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisine geçtiğimiz hafta veda eden Caner Cindoruk, rol arkadaşı olan Özge Özpirinçci tarafından iyi dileklerle uğurlandı.
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Feyyaz Duman'ın bulunduğu Kadın dizisi, önceki bölümüyle yine izleyenlerini ekran başına kilitledi. Özpirinçci, yeni bölümün yayınlandığı esnada kadrodan ayrılan başrol arkadaşına veda etti.
Senaryo gereği diziden ayrılan Caner Cindoruk'la fotoğrafını paylaşan Özge Özpirinçci, "Hoşçakal Sarp. Blur yemeseydik göreceğiniz halimiz buydu" şeklinde veda mesajı yayınladı.
Peki Kadın son bölümde neler yaşandı?
Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez.
Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır.