Kadın dizisinden ayrılan Caner Cindoruk yeni dizisi belli oldu! Yeni projesi olay
Kadın dizisine veda eden 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un yeni dizisi belli oldu.
Fox TV'de yeni sezona bomba gibi başlayan Kadın'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümü heyecanla izlenirken, dizinin sevilen başrol oyuncusu Caner Cindoruk diziye veda etmişti.
Veda mesajı yayınlamıştı: Caner Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Bir karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler"
Caner Cindoruk, Show TV'de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinde rol alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hilal Saral yapacak.
Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran'ın rol alacağı dizinin senaryosunu usta kalem Sema Ergenekon yazıyor. Show TV'de ekrana gelecek dizinin çekimlerine ay sonu başlanması planlanıyor.