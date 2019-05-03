Kadın dizisindeki hata pes dedirtti! Kimse mi o detayı farketmedi
FOX ekranlarında yayın hayatına devam eden başarılı dizi Kadın 60. son bölümü ile ekrana geldi. Büyük heyecanla izlenen diziye ise Bahar'ın saçları damga vurdu. Bahar'ın sürekli değişen saçı izleyicinin gözünden kaçmadı.
Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın, yaklaşık 3 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile izleciden tam not alan dizi reyting başarısı ile de kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor.
60. son bölümü ile geçtiğimiz günlerde ekrana gelen diziye ise Bahar'ın saçları damga vurdu. Her sahnede neredeyse farklı olan Bahar'ın saçları izleyicinin gözünden kaçmadı, bu detayı kimse farketmedi mi sorusunu akıllara getirdi.
FİNAL Mİ YAPIYOR: Başarılı dizi hakkında geçtiğimiz günlerde bu sezon final yapacak iddiası ortaya atılmıştı. Dizinin hayranları tarafından tepki çeken bu erken final kararına ise henüz kanal ya da yapımcılardan net bir açıklama gelmedi. Dizinin 61. yeni bölümü ise 7 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak.
OLAY OLAN SAÇLAR: Peki diziye damga vuran ve sosyal medyada da tartışılan olaylı sahne neydi?
Bahar, Sarp'ın ikinci eşi olan Pırıl'ın oğulları Ömer ve Ali'nin doğum günü partisine katılır. Bambaşka biri olan ve saçlarına fön çektiren Bahar partinin sonunda evine gelir.