Kadın dizisindeki hata pes dedirtti! Kimse mi o detayı farketmedi

Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın, yaklaşık 3 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile izleciden tam not alan dizi reyting başarısı ile de kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor.