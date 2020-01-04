Kadın dizisinde bakın kim diziye veda ediyor başka diziye transfer oldu
FOX TV'nin herkes tarafından beğeniyle izlenen dizisi Kadın'da kimin ayrıldığı ortaya çıktı. O isim bir başka diziye transfer oldu.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın son bölümünün final sahnesinde patlayan silah yürekleri ağızlara getirdi, kimin diziden gideceği merak konusu oldu. Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın diziden ayrılmasının ardından bir veda daha kapıda göründü.
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Geçtiğimiz hafta yayımlanan dizide Bahar ve Arif, silahı denize attığını sanarken aslında silahı Şirin'in çalmış olması ortalığı karıştırdı. 77. yeni bölümde Bahar'ın ölen eşi Sarp'a ait silah patladı ve o sahnede dizi bitti.
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Bahar, çocukları ve Ceyda yukarıdan gelen tek el silah sesi ile şok olurken Enver kızı Şirin'in Bahar ise eski sevgilisi Arif'in öldüğünü sandı. Gerçek ise ortaya çıktı.
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Kadın dizisinin ilk sezonunda uzun süre ekranda gördüğümüz isim diziden ayrıldı.
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