Kadın dizisinde Bahar soyundu seyirci haftalar sonra rahatladı!
Kadın dizisi yine çok heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Bahar, çocukları ve eşi Sarp'ın Nezir'in elinden kurtulması olay oldu. Olay olan ve izleyiciyi bunaltan bir detay da Bahar'ın son 6 bölümdür çıkarmadığı mor kazağı oldu.
FOX TV'nin en iddialı dizilerinin başında gelen Kadın dizisi son bölümü ile 9 Nisan'da ekrana geldi. Nezir'in elinden kurtulan Bahar, çocuklar ve Sarp seyircinin yüzünü güldürdü.
Seyircinin gözünden kaçmayan ve sosyal medyaya da konu olan bir başka bir detay ise Bahar'ın son 6 bölümdür üzerinden hiç çıkarmadığı mor kazağı oldu.
Kadın dizisinde özellikle son bölümlerde heyecan iyice dorukta. Sarp ile Bahar'ın yeniden bir araya gelmesi ve Nezir'in adamları tarafından kaçırılması diziye aksiyon ve bol heyecan kattı. Dizinin başarısı reytinglere de yansıdı. Salı günlerinin galibi Kadın dizisi oldu.
Peki dizide izleyiciyi bunaltan olay ne oldu?
Dizinin başrollerinden biri olan Bahar, çocukları Nisan ve Doruk ile önce eşi Sarp tarafından dağ evine götürüldü. Gece yarısı evden kaçmak zorunda kalan Bahar'ın üzerinde mor kazağı vardı.