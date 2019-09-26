Kadın dizi setinde Özge Özpirinçci'nin beyaz saç krizi! Doğallığından vazgeçmedi
Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, saçlarını boyatmak istemeyince bakın nasıl çözüm bulundu.
FOX Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın setinde beyaz saç krizi yaşandı. Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, başrolü olduğu Kadın dizisinin yeni sezon tanıtımı için kamera karşısına geçti. Doğallığıyla ön planda olan güzel oyuncu, saçını boyatmak istemeyince sette kriz çıktı.
Kadın'ın yapım şirketi, Özge Özpirinçci'den dizideki Bahar karakteri için doğallıktan vazgeçilmesi istendi. Özpirinçci, ise “Doğal halim bu, boyatmayacağım” diyerek tepki gösterdi.
Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen Özpirinçci için doğallığını koruyacak bir yöntem bulundu. Güzel oyuncunun beyaz saçları sprey boyayla kapatıldı.
Peki, Özge Özpirinçci kimdir?
Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okuyan güzel oyuncu, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini Türkiye'de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.