Kadın dizi setinde Özge Özpirinçci'nin beyaz saç krizi! Doğallığından vazgeçmedi

Peki, Özge Özpirinçci kimdir?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okuyan güzel oyuncu, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini Türkiye'de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.