Kadın dev kıyma makinesine düştü cesedi 45 dakikada...
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir et işleme fabrikası çalışanı sanayi tipi bir kıyma makinesine kapılarak öldü.
ABD'nin Pensilvanya eyaleti korkunç bir iş kazasına sahne oldu. Jill Greninger adlı 35 yaşındaki kadının, olay sırasında yalnız olduğu ve merdivenlerin üzerindeyken makineye düştüğü tahmin ediliyor.
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Muncy'deki Economy Locker Storage Company adlı şirketin yetkilileri, diğer çalışanların bir ses duyarak yaklaşık iki metre büyüklüğündeki makinenin yanına gittiklerini ve itfaiyeye haber verildiğini söyledi.
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İtfaiye 45 dakikada cesedi çıkarabildi
Kadının makineye sıkışan cesedinin 45 dakikada çıkarılabildiği belirtiliyor. Fabrikada daha önce böyle bir olayın yaşanmadığı söyleniyor.
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