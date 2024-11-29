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Kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri buldu!

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Kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri buldu!

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.

Kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri buldu!

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Melikgazi ilçesi  Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde kadın cesedi gördüğünü öne sürdü.

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Kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri buldu!

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, burada yaptığı incelemede, kar altında elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.

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Kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri buldu!

İhbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği ve sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildiği öğrenildi.

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