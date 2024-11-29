Kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri buldu!
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Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Melikgazi ilçesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde kadın cesedi gördüğünü öne sürdü.
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Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, burada yaptığı incelemede, kar altında elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.
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İhbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği ve sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildiği öğrenildi.
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