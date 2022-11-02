Kadın bunu da yaptı! Eşini günlük 857 liraya kiralık veriyor! Sebebi bakın neymiş
İNGİLTERE'nin Milton Keynes kentinde yaşayan bir kadın, kocasını günlüğü 857 TL'ye (40 sterlin) çeşitli işler yapması için kiralıyor. Kadının bunu yapma nedeni bambaşka...
İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki üç çocuk annesi Laura Young, bir adamın mobilyaları bir araya getirerek geçimini sağladığını anlattığı bir podcast’ten fikir aldı. Daily Star’da yer alan habere göre, benzer bir fikirle yola çıkan Laura, haziran ayında kocası James’in boyama, dekorasyon, fayans döşeme ve halı döşeme işleri yapabileceğini anlatan Facebook ve Nextdoor uygulamalarında reklam verdi.
Perde asmak için çağıran da var
Kısa sürede işe yarayan reklamlar sayesinde, hayal edemeyecekleri kadar başarılı oldular. James’in programı hızla doldu ve haftanın altı günü sabah 9’dan akşam 8’e kadar çalışmaya başladı. James’in hizmet verdiği işler arasında bir duvarı yeniden inşa etmek ya da bir TV veya perde asmaya yardım etmek gibi seçenekler de yer alıyor ve yardıma ihtiyacı olan herkes James’ten randevu alabiliyor.
İş reddetmeye başladılar
James işgücü tarafında yer alırken Laura sosyal hesapları ve Rent My Handy Husband isimli web sitelerini yönetmeye çalışıyor. İşlerin bu kadar artacağını tahmin etmediğini söyleyen Laura, “Sadece dört aydır bu işi yapıyoruz ve öyle bir noktaya geldi ki, James haftada altı gün çalışmak durumunda kaldı.”
“Bazı işleri geri çevirdik ve çalışma saatlerimizi azaltmak zorunda kaldık, bu yüzden şimdi pazartesiden cumaya 09:00-17:00 arası çalışıyoruz. Ocak ayı için de ilk işimizi ayırttık” dedi. Çiftin ikisi otizmli üç çocukları bulunuyor. James’e de dört yıl önce otistik teşhisi kondu ve her zaman bina ve inşaat gibi şeylere odaklanabildi.