Kadın bunu da yaptı! Eşini günlük 857 liraya kiralık veriyor! Sebebi bakın neymiş

Perde asmak için çağıran da var

Kısa sürede işe yarayan reklamlar sayesinde, hayal edemeyecekleri kadar başarılı oldular. James’in programı hızla doldu ve haftanın altı günü sabah 9’dan akşam 8’e kadar çalışmaya başladı. James’in hizmet verdiği işler arasında bir duvarı yeniden inşa etmek ya da bir TV veya perde asmaya yardım etmek gibi seçenekler de yer alıyor ve yardıma ihtiyacı olan herkes James’ten randevu alabiliyor.