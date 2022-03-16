Kadın avukatı vurduran İran köstebeği savcının yeni rezilliği! '1 milyon dolara çıkarırız'
İSTANBUL Beşiktaş'ta avukat Nur Peker'i silahla vurdurtan İstanbul Anadolu Adliyesi savcısı Davut Yılmaz, İranlı casusluk şebekesi içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Savcı Yılmaz'ın arkadaşını kurtarmak için İran istihbaratına 1 milyon dolar teklif ettiği ortaya çıktı.
İranlı askeri istihbarat sorumlularını İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki odasında ağırlayan Savcı Davut Yılmaz’ın, İran’da üzerinde silah ve 10 bin dolar sahte para ile yakalanıp tutuklanan ‘Maşallah’ isimli arkadaşını kurtarabilmek için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Açığa alınan ve ‘askeri ve siyasal casusluk’ suçlarından tutuklanan Yılmaz’a İranlı istihbaratçılar tarafından bu iş için 100 bin dolarla 1 milyon dolar arasında bir para talep edildiği saptandı.
Beni savcı Davut Yılmaz vurdurttu!
İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan Avukat Nur Peker, kendisini vuranların arkasında savcı arkadaşı Davut Yılmaz olduğunu iddia edip şikayetçi olmuştu. Şikayetin yapıldığı dönemde Savcı Yılmaz'ın casusluk soruşturmasında şüpheli olmasına rağmen halen görevde olduğu ortaya çıkmıştı. HSK tarafından açığa alınan ve 'Askeri ve siyasal casusluk' suçundan tutuklanan Savcı Davut Yılmaz'la ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
İranlı istihbaratçıları Anadolu Adliyesi'ndeki makam odasında ağırlayan Yılmaz'ın Mashali Firouze ve Shahnam Golshani isimli İranlı muhaliflerin kaçırılması için Sağlam Savunma Sanayii şirketinin sahibi İhsan Sağlam'ın da arasında bulunduğu 17 kişilik casusluk şebekesiyle irtibatı tespit edilmişti. Tespitlere göre Yılmaz'ın, İranlı muhalif Firouze'nin kaçırılması için lüks marka aracının anahtarını hiçbir şey sormadan, 'İzmir'de bir ekip var şuan iş üstünde, git onların başında dur' diyerek verdiği öğrenildi.
Dostu İran'da para ve silahla yakalandı
Soruşturmada yeni ortaya çıkan bir başka konunun ise, Sağlam'ın çok yakın arkadaşı olan 'Maşallah' isimli bir şahsın İran'da üzerinde silah ve 10 bin dolar sahte para ile yakalanıp tutuklanması sonrası arkadaşını hapisten çıkarabilmek için yaptığı girişimler olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, arkadaşı İran'da tutuklanan savcı Yılmaz, İranlı casuslardan Morteza Soltan Sanjari, İhsan Sağlam ve 'Maşallah' isimli arkadaşının babası ile Pendik Marina'da bulunan lüks bir restoranda görüşme gerçekleştirdi.