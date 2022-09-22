İran Casusu Savcı hakkında karar! Meslekten ihraç edildi! Kadın avukatı vurdurmuştu
İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken İran istihbaratıyla bağlantılı casusluk şebekesiyle birlikte hareket ettiği ortaya çıkan Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince meslekten ihraç edildi. Savcı Yılmaz, kadın avukatı Beşiktaş'ta yol ortasında ayağından vurdurmuştu.
Türkiye'deki İranlı muhaliflerin kaçırılması için 150 bin dolar karşılığında İranlı casuslarla anlaşan Cumhuriyet Savcısı Davut Yılmaz, HSK İkinci Dairesi tarafından meslekten ihraç edildi. HSK tarafından 8 Şubat 2022'de açığa alınan Yılmaz, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanmıştı. İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı "muhalif kaçırma" operasyonu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) radarına takılmış, geçen Şubat ayında ‘By Sağlam Savunma Sanayi’ şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından açılan davada sanıkların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmiş, diğer 14 sanık için de değişik oranlarda hapis cezaları öngörülmüştü.
Rejim muhaliflerinin yerine UYAP'tan bulup verdi
İddianameye göre savcı Davut Yılmaz ise 2019-2022 yılları arasında 3 ayrı İranlı rejim muhalifinin kaçırılmasında ve kaçırılma girişiminde Sağlam'la işbirliği yaptı. Yılmaz'ın, kamu otoritesinin imkanlarından faydalanarak örgütlü bir yapı oluşturduğu, bu yapının içerisinde Metin Ergün, Mehmet İyigün isimli eski polis memurları ile hiyerarşik bağ kurdu. İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemlerini +18....73 numaralı yurt dışı internet hattını kullanarak gizlilik içerisinde yürüttüğü, kamu görevini kullanarak örgütün hareket alanını genişlettiği anlatıldı.
İddiaya göre, savcı Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlıyordu. Kaçırılması planlanan ancak kaçırılamayan koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgileri 30 Ağustos 2019'da Savcı Davut Yılmaz tarafından UYAP'a giriş yapılarak elde edildi ve İran istihbaratına ulaştırıldı.