Kadın astsubaylar Şırnak'ta köylere gidip kadınları bilgilendirdi!
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kırsaldaki kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, gün kapsamında merkeze bağlı Kaymakamçeşme ve Aslanbaşar köylerini ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.
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Köylerde, evde ve tarlada çalışan kadınlara KADES'i anlatan astsubaylar broşür dağıttı.
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Kadınların ekmek pişirmesine de yardımcı olan astsubaylar, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve erken yaşta evlilik konusunda bilgilendirmede bulundu. Astsubaylar ayrıca kadınların cep telefonlarına KADES'in mobil uygulamasını indirdi.
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Kadınlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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