Kadın ambulans şoförleri hayat kurtarıyor!
Samsun’da acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan Büşra Nur Usta ve Ayşegül Dündar, ilde görev yapan yaklaşık 200 ambulans şoförünün arasında 2 kadın sürücü olarak dikkat çekiyor. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan kadın sürücüler, yoğun trafikte ambulansa yol vermek için sürücülerin fermuar sistemini kullanmaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan 83 ambulans, şehirde acil sağlık hizmeti veriyor.
ATT olarak görev yapan Büşra Nur Usta ve Ayşegül Dündar ise ambulans şoförü olmak için gerekli tüm özellikleri yerine getirdi.
Çeşitli parkurlarda kaçış manevraları, zorlu hava şartlarında ve kaygan zeminde araç kullanımı, lastik, zincir değişimi gibi sınavlardan geçerek sürücü olmaya hak kazanan Büşra Nur Usta ve Ayşegül Dündar, ildeki yaklaşık 200 ambulans şoförünün arasında 2 kadın şoför olarak görevlerine devam ediyor.
"Yoğun trafikte fermuar sistemi"
ATT ve ambulans şoförü Büşra Nur Usta, “Mesleğe başladığım ilk yıllardan itibaren gerekli olduğu durumlarda ambulans kullanıyorduk. Geçen yıl idaremizin verdiği onayla resmi olarak sürücülük yapmaya başladık. Trafik genelde yaşadığımız sorunlar yol verme problemi. İnsanlar daha çok nasıl yol vereceklerini bilmiyorlar. Öncelikle aynaları kullanmalarını, ambulansın geliş yönüne bakmalarını ve ona göre yol vermelerini öneriyorum. Trafiğim yoğun yerlerde fermuar sistemini kullanıyoruz. Orta şeridin boş kalması gerekiyor. Bu konuda bilinçlenelim istiyorum. Kadın ambulans şoförü olmak güzel ve gurur verici” dedi.