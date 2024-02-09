Kadın ambulans şoförleri hayat kurtarıyor!

"Yoğun trafikte fermuar sistemi"

ATT ve ambulans şoförü Büşra Nur Usta, “Mesleğe başladığım ilk yıllardan itibaren gerekli olduğu durumlarda ambulans kullanıyorduk. Geçen yıl idaremizin verdiği onayla resmi olarak sürücülük yapmaya başladık. Trafik genelde yaşadığımız sorunlar yol verme problemi. İnsanlar daha çok nasıl yol vereceklerini bilmiyorlar. Öncelikle aynaları kullanmalarını, ambulansın geliş yönüne bakmalarını ve ona göre yol vermelerini öneriyorum. Trafiğim yoğun yerlerde fermuar sistemini kullanıyoruz. Orta şeridin boş kalması gerekiyor. Bu konuda bilinçlenelim istiyorum. Kadın ambulans şoförü olmak güzel ve gurur verici” dedi.