Kadim kent Diyarbakır'da terör değil artık tarih konuşuyor

Tarihi Suriçi bölgesi 9 bin yıllık geçmişe sahip. Bu alan içerisinde surlar, camiler, kiliseler ve daha başta tarihi yapılar bulunuyor. Bir çok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon ve kaos tarihi eserlerin zarar görmesine sebep olmuştu.