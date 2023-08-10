Kadim kent Diyarbakır'da terör değil artık tarih konuşuyor
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015-16 Sur Çatışmaları aralarında tarihi ve dini yapıların da bulunduğu yüzlerce yapının yıkılmasına neden olmuştu.
Tarihi Suriçi bölgesi 9 bin yıllık geçmişe sahip. Bu alan içerisinde surlar, camiler, kiliseler ve daha başta tarihi yapılar bulunuyor. Bir çok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon ve kaos tarihi eserlerin zarar görmesine sebep olmuştu.
Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nı yürüten Başkan Vekili, Diyarbakır Valisi Sayın Ali İhsan Su ve Vali Yardımcısı Sayın Ömer Coşkun Beyefendi'nin üstün gayret ve çalışmalarıyla Diyarbakır semtleri ve sokakları artık huzur ve güven içinde hak ettiği itibarını yeniden kazanıyor...
Diyarbakır prangalarından kurtularak yeniden görkemli ve şanlı silüetine kavuşuyor.
Diyarbakır'da terörün hüküm sürdüğü dönemlerin izleri bir bir siliniyor. Terör ve kaosla anılmaya mecbur bırakılarak, güzelliklerinden ve şanlı tarihin mirasından yoksun bırakılmak istenen Diyarbakır bugün adeta huzurun, turizm ve yatırımın başkenti...
Yakılan Camiler, yıkılan mekanlar, kapanan yollar yeniden ve son sistem bir şekilde onarılarak halkın kullanımına açılıyor.
Son dönemlerde canlanan ticaret, Kültür ve Turizm faaliyetleri, şehre yatırımın artması ve suç vakalarının azalması da Diyarbakır'da insanların asayiş ve refahının en üst düzeyde tesis edildiğinin önemli imarelerinden...