Kadıköy'ü şaşırtan keşif! Haydarpaşa Garı'nda gizemli yapı bulundu
KADIKÖY'deki Haydarpaşa Garı kazılarında mucize bir keşfe rastlandı. İçinde mezarların da olduğu tabanı mermer bir yapı tespit edildi. Hala gizemini koruyan yapıda arkeologlar araştırmalarını sürdürüyor.
İstanbul’da Haydarpaşa Garı’nda 2018 Mayıs ayında başlatılan arkeolojik kazılarda İstanbul’un özellikle de Kadıköy’ün tarihine ışık tutacak çok önemli bulgular elde edildi. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, peronların altından çıkan mermer tabanlı, apsidal formlu oldukça geniş bir alana yayılan mimari yapı tespit edildi. İçinde toplu mezar buluntusunun da çıktığı yapı şimdilik gizemini koruyor.
Böylesi yok: Kazıda görev yapan arkeologlar, “Kiliseye benzemeyen, tek apsidal formu olan, içinde toplu mezarların olduğu bugüne kadar bilinen başka bir yapı kompleksi yok. Henüz bir tanımlama yapamıyoruz." dedi.
Mezar odası var: Arkeologlar diğer açıklamalarında, Zemini oldukça düzgün ince işçilikle döşenmiş mermer bloklarla kaplı. Mermerlerin altında mezar odası tespit ettik. Etrafında toplu mezarlar da bulduk. Tüm bunlar buranın kutsal olduğunu, dini bir amaçla kullanıldığını bize düşündürüyor. Kazı çalışmaları derinleştikçe gizemin çözüleceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
18 bin sikke: Kazı çalışmalarında ele geçen 18 bine yakın sikke MÖ 7. yy’dan günümüze dek Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bir bilgi sundu. İlk kez sistematik bir arkeolojik kazıda klasik döneme ait Khalkedon sikkeleri ele geçirildi. Elde edilen sikkeler eskiden Körler Ülkesi olarak da adlandırılan Kadıköy’ün bugün olduğu gibi geçmişte de ticari bir canlılığa sahip olduğunu gösterdi.