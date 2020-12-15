Kadıköy'ü şaşırtan keşif! Haydarpaşa Garı'nda gizemli yapı bulundu

18 bin sikke: Kazı çalışmalarında ele geçen 18 bine yakın sikke MÖ 7. yy’dan günümüze dek Kadıköy/Khalkedon tarihine dair bir bilgi sundu. İlk kez sistematik bir arkeolojik kazıda klasik döneme ait Khalkedon sikkeleri ele geçirildi. Elde edilen sikkeler eskiden Körler Ülkesi olarak da adlandırılan Kadıköy’ün bugün olduğu gibi geçmişte de ticari bir canlılığa sahip olduğunu gösterdi.