Kadıköy'ü kokarcalar bastı! Öldürünce çok kötü kokuyor Kadıköylü çok dertli
İSTANBUL Kadıköy'de son zamanlarda artan 'Kahverengi Kokarca Böceği' nedeniyle bir çok kişi şikayetçi. Öldürüldüğü zaman kötü koku yayması ile bilinen bu böcek nedeniyle ilaçlama firmaları taleplere yetişemiyor.
Kadıköy'de son zamanlarda artan 'Kahverengi Kokarca Böceği' nedeniyle bir çok kişi şikayetçi. Öldürüldüğü zaman kötü koku yayması ile bilinen bu böcek nedeniyle ilaçlama firmalarına talepler de arttı. Öte yandan bu böceğin tarım ürünlerine zararı olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran , "Yüzde 50'ye varan tarımsal zarar oluşturacağı yönünde de çeşitli ön görüler var" dedi.
İlk kez 2017 yılında Artvin'de görülen Kahverengi Kokarca Böceği, son zamanlarda İstanbul Kadıköy'de görülmeye başladı. Kadıköy'de bir çok kişi hem kötü kokusu hem de bitkilerine verdiği zarar nedeniyle bu böcekten rahatsız. Sayılarının artması nedeniyle de böcek ilaçlama firmalarına talepler artmış durumda.
Daha çok yaydığı kötü kokuyla bilinen bu böcek, öte yandan tarımsal ürünlere de zarar veriyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, "Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'ın endemik böceklerindendir. Yıllar boyunca da başka ülkelere yayılmış bir böcek" dedi.
Kokan böceklerin günlük uçuş mesafesinin 5 kilometre ile 30 kilometre arasında değiştiğini belirten Kapıkıran şöyle devam etti: "Türkiye'ye de Gürcistan üzerinden ilk olarak Artvin'den girdi. Bilim çevreleri önlem alınamazsa 2017 yılından önümüzdeki döneme kadar yüzde 50'ye varan tarımsal zarar oluşturacağı yönünde de çeşitli ön görüler var."