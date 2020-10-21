Kadıköy'ü kokarcalar bastı! Öldürünce çok kötü kokuyor Kadıköylü çok dertli

Kadıköy'de son zamanlarda artan 'Kahverengi Kokarca Böceği' nedeniyle bir çok kişi şikayetçi. Öldürüldüğü zaman kötü koku yayması ile bilinen bu böcek nedeniyle ilaçlama firmalarına talepler de arttı. Öte yandan bu böceğin tarım ürünlerine zararı olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran , "Yüzde 50'ye varan tarımsal zarar oluşturacağı yönünde de çeşitli ön görüler var" dedi.