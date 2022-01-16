Kadıköy'deki iğrenç tantunicinin sahibi konuştu! Eğitim diye savundu

Görüntülerde yer alan tantunicinin sahibi olayla ilgili açıklama yaptı. Rıza Şimşek ise suçlamaları kabul etmeyerek yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı ve görüntüleri sızdıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Ortaya çıkan videoda, cep telefonuyla görüntüleri kaydeden işletmeci, çalışanlarına, "Göster, bak ne kadar biber çıkmış daha da çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor demek ki. O biberleri al tek tek. Kadıköy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sürece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum" diye seslendi.