Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor
İstanbul’da Özel İtalyan Lisesi’nde öğrenim gören 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. İki çocuğun, beş yerinden bıçakladığı Mattia yaşam mücadelesi veriyor.
İstanbul’da bir İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak günü Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı.
14 yaşındaki Mattia, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan bit pazarına gitti. Üç arkadaş alışveriş yaparken, iddiaya göre bir kişi Minguzzi’ye omuz atıp, “Çok yakışıklısın.” diye laf attı. Minguzzi ise “Pardon kardeşim.” yanıtını verdi.
Sabah’ın haberine göre, şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek, “Ben senin nereden kardeşin ouyorum.” diyerek Minguzzi’ye saldırdı. 15 yaşındaki saldırgan B.B., Minguzzi’yi göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırdan 16 yaşındaki U.B. ise kanlar içinde yerde kalan çocuğa tekme attı. O sırada yaşananlar pazardaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İlk yardım hayatta tuttu
Olaya yanık olan olay yerindeki bir doktor, Minguzzi’ye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Bu ilk yardım sayesinde yaşama tutunan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbelerinin akciğeri, böbreği ve kalbine isabet etmesi nedeniyle iç organları zarar gören gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayın ardından polis iki saldırganı yakaladı.