Kadıköy’deki bit pazarında bıçaklı dehşet: İtalyan şefin oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Sabah’ın haberine göre, şüpheli birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez bıçakla dönerek, “Ben senin nereden kardeşin ouyorum.” diyerek Minguzzi’ye saldırdı. 15 yaşındaki saldırgan B.B., Minguzzi’yi göğüs bölgesinden beş kez bıçakladı. Diğer saldırdan 16 yaşındaki U.B. ise kanlar içinde yerde kalan çocuğa tekme attı. O sırada yaşananlar pazardaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.