Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü!

İSTANBUL Kadıköy'de bir cinayet davasından azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü! - Sayfa 1

İSTANBUL Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü! - Sayfa 2

Yabancı plakalı bir otomobilden silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri geldikleri araçla kaçarak izini kaybettirdi.

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Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü! - Sayfa 3

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü! - Sayfa 4

Firari olarak aranıyordu

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu.

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