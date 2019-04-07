Kadıköy'de silahlı saldırı: Firari sanık öldürüldü!

İSTANBUL Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, firari uyuşturucu kaçakçısı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte kafeden çıkıp otomobiline yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.