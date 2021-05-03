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Kadıköy'de otobüs kazası! İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

Kadıköy'de otobüs kazası! İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

KADIKÖY'de E5 karayolunda seyir halindeki İETT otobüsü, önce yol kenarında duran büfeye ardından üst geçidin asansörüne çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kadıköy'de otobüs kazası! İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kadıköy E5 Ankara İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy- Ferhatpaşa seferini gerçekleştiren 19T numaralı İETT sürücüsü seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından bulunan büfeye daldı.

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Kadıköy'de otobüs kazası! İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Kadıköy'de otobüs kazası! İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan 1 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

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Kadıköy'de otobüs kazası! İETT otobüsü üst geçidin asansörüne çarptı

Tam kapanma nedeniyle o esnada büfenin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

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