Kadıköy'de kurban gerginliği! Vatandaşlar ile zabıtalar birbirine girdi
KADIKÖY'de kurban pazarının yanındaki arazide kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik yaşandı. Pazar yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Göztepe Gözcübaba Kurban Pazarı'nın yanındaki boş alanda bazı kurban sahipleri kesim yaptırmak istedi. Kadıköy Belediyesi Zabıta ekipleri, açık alanda kesim yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, izin vermedi. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.
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Çok sayıda polis sevk edildi
Kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurbanını açık alanda kesen bir kişiye cezai işlem uygulandı. Zabıta memurlarına mukavemet gösteren bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Yaşanan tartışmanın ardından kesim yapılmak istenen alan boşaltıldı.
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İşte gerginlikten kareler...
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