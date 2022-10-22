Kadıköy'de evde patlama 3 kişi öldü! Kardeşine kargo ile bomba gönderecekti
İstanbul Kadıköy'de 9 Ekim gecesi kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan (63) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bern Katili olarak bilinen Mustafa Karahan'ın (63) hazırladığı bomba ile ne yapacağı ortaya çıktı.
İstanbul Kadıköy'de 9 Ekim gecesi kendisi dâhil 3 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya neden olan Mustafa Karahan (63) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
TİKKO davasından 7 yıl hapis yattıktan sonra 32 yıl önce kaçtığı İsviçre'nin başkenti Bern'de 1998'de 4 kişiyi öldüren şüpheliler arasında olan ve olayın ardından tekrar Türkiye'ye kaçan Mustafa Karahan (63), 2012'de yakalanarak tutuklandı.
Kendisini ihbar eden kişinin kardeşi Zeynel Karahan olduğunu düşünen ve intikam almak isteyen Karahan, 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra plan yapmaya başladı. Mustafa Karahan ile birlikte tesisatçılık yapan Özbekistanlı Anvarjon Kadirov, patlamanın ardından verdiği ifadede bu planı anlattı.
Patlamada babası ve kızını kaybeden Kadirov, "Ailesi ve kardeşine karşı duyduğu nefreti dile getiriyordu. Kardeşini öldürmek istediğini ve bir gün öldüreceğini söylüyordu" dedi ve şöyle devam etti: