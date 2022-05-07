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 Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi o anlar kamerada

 Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi o anlar kamerada

İSTANBUL Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

 Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi o anlar kamerada

İETT şoförlerinin karıştığı son olay, geçtiğimiz aylarda Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı.

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 Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi o anlar kamerada

İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

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 Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi o anlar kamerada

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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 Kadıköy’de durak kavgası! İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi o anlar kamerada

Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförüyle tartışmaya başladığı görülüyor.

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