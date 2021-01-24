Kader Buse 730 gün önce hortuma kapıldı her şeyi bulundu bir tek kendi bulunamadı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 2 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde içinde bulunduğu otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'dan halen bir iz bulunamadı. Baba Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise 730 gündür kızlarından gelecek haberi bekliyor.
Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, Ayla Acar'ın kullandığı otomobil Ağva deresine sürüklendi. Anne kurtulurken, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı Kader Buse Acar sulara kapılarak kayboldu. O günden bu yana yapılan aramalarda Buse'ye ait pek çok kişisel eşyası bulundu ancak Buse'ye ulaşılamadı. Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala kızlarını bekleyen babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar'ın gözyaşları dinmiyor.
Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu.
O günden sonra jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 25 Ocak'ta Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu.
Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü.