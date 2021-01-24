Kader Buse 730 gün önce hortuma kapıldı her şeyi bulundu bir tek kendi bulunamadı

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, Ayla Acar'ın kullandığı otomobil Ağva deresine sürüklendi. Anne kurtulurken, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı Kader Buse Acar sulara kapılarak kayboldu. O günden bu yana yapılan aramalarda Buse'ye ait pek çok kişisel eşyası bulundu ancak Buse'ye ulaşılamadı. Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala kızlarını bekleyen babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar'ın gözyaşları dinmiyor.