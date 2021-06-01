Kademeli normalleşme başladı! Evlendirme dairesi önünde nikah tarihi kuyruğu oluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." açıklaması yaptı.
Kademeli normalleşme ile birlikte nikah tarihi almak ya da daha önceden aldıkları tarihleri değiştirmek isteyenler bugün evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu.
Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi’nin önüne saat 06.30’dan itibaren gelen çiftler, kuyruk oluşturdu. Bir görevli de karışıklık olmaması için çiftlere numara verdi.
Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi Nikah Memuru Şefi Destegül Koçak, yoğunluğu bekledikleri için mesaiye 1.5 saat erken başladıklarını söyleyerek, 1 saatte 30 başvuru aldıklarını kaydetti.